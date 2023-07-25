В Сызрани бродячие собаки 38 раз напали на жителей с марта 2023 года

От бродячих животных пострадали дети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура намерена взыскать с администрации Сызрани моральный вред, причиненный местным жителям после нападения бродячих собак. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Проверка показала, что в феврале 2023 года комитет по ЖКХ местной администрации заключил контракт с ООО «Спецсервис». В его рамках компания должна была заниматься отловом, содержанием и возвратом бездомных животных. Однако эти меры не помогли – безнадзорные собаки продолжали нападать на жителей Сызрани.

С марта 2023 года было зарегистрировано 38 нападений. В числе пострадавших оказались дети.

Теперь прокуратура планирует взыскать с администрации Сызрани компенсацию морального вреда в пользу 4 несовершеннолетних. Сумма компенсации составляет 50 тысяч рублей. Иски уже направлены в суд.

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