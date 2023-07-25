СК возбудил уголовное дело из-за гибели 12-летнего мальчика, который упал с высоты в ТЦ Тольятти

Ребенок умер от полученных повреждений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту падения ребенка с лестницы в ТЦ «Русь на Волге». ЧП произошло 17 июля 2023 года. 12-летний мальчик упал со второго этажа во время катания на перилах. Он был доставлен в больницу. Медики боролись за его жизнь, но тщетно – к сожалению, мальчик скончался от полученных повреждений.

СК организовал проверку по факту произошедшего. Ее результаты стали известны во вторник, 25 июля.

– По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). По делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, – рассказали в СУ СК по Самарской области.

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