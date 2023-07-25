Прокурор Кировского района встретился с жильцами ЖК «Лесная поляна» и ЖК «Куйбышев» в Самаре

Ситуация находится на контроле прокуратуры Фото: прокуратура Самарской области

Во вторник, 25 июля, прокурор Кировского района Рамис Сабирзянов встретился с жильцами ЖК «Лесная поляна» и ЖК «Куйбышева» на ул. Демократической. Собравшиеся обсудили вопрос обеспечения жителей холодной водой. Проблема возникла из-за неисправностей на насосных станциях – сейчас специалисты работают над их устранением.

– Состоялась встреча с жильцами, в ходе которой обсужден порядок работ по обеспечению штатного режима поступления воды на все этажи жилых домов. На месте проверена организация подвоза воды к МКД, – рассказали в прокуратуре Самарской области.

Напомним, указанный вопрос также был поднят на совещании в мэрии. По данным властей, в ближайшее время водоснабжение должно быть восстановлено на пониженном давлении. Ситуация остается на контроле мэра Самары.

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