В соцсетях появился ролик с сотрудниками ГИБДД, которые якобы берут взятку на улице в Самаре

Кадрами поделились местные жители Фото: скриншот с видео

Во вторник, 25 июля, жителей Самары удивили кадры, сделанные на одной из улиц города. На них – сотрудники ГИБДД, которые якобы берут взятку. Видео опубликовал телеграм-канал «Бывший опер».

Автор сообщает, что ситуация произошла 10 июля 2023 года около 10 часов утра на улице Молодежной. Сотрудники ГИБДД якобы получили взятку от нарушителя. Кадрами поделились местные жители.

Произошедшее прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области.

– По факту выявленной публикации начальник ГУ МВД России по Самарской области назначил служебную проверку, – информируют в полиции.