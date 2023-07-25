В Самаре ликвидировали несанкционированную свалку на проспекте Кирова

Руководителя управляющей компании привлекли к ответственности

В Самаре после вмешательства прокуратуры ликвидировали несанкционированную свалку. Она была обнаружена во время мониторинга состояния законности в сфере ЖКХ. Информацию сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По данным прокуратура Самарской области, свалка образовалась на территории многоквартирного дома №96 по проспекту Кирова. Выяснилось, что у МКД складируются сухие ветки и мусор. Также было установлено, что дом находится в управлении МП «Универсалбыт».

В результате в адрес руководителя управляющей компании было внесено представление. Виновных привлекли к ответственности, а нарушения устранили.

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