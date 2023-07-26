Самару накроют магнитные бури 26 и 27 июля 2023 года

В город вернутся магнитные бури Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей вновь предупредили о надвигающихся сильных магнитных бурях. Метеочувствительным горожанам следует подготовиться к ним заранее.

По информации сервиса mu-calend, магнитный буря накроют областную столицу 27 и 28 июля 2023 года. Ее сила составит 4 балла. В эти дни у чувствительных самарцев может возникнуть головная боль или головокружение. Специалисты рекомендуют ограничить физические нагрузки, а также стоит избегать стрессовых ситуаций.

Горожанам следует проводить больше времени на свежем воздухе и не перенапрягаться. Напомним, также жителям рассказали, когда в город вернется летняя жара.