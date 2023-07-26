Самарцы рассказали, какие детские игрушки сформировали их стиль в одежде

Куклы повлияли на горожан еще в детстве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали, что повлияло на их стиль в одежде. Жители признаются, что могли сформировать свой вкус, благодаря детским игрушкам.

По информации пресс-службы озон, больше половины самарцев любят розовый цвет и считают, что кукла сформировала их стиль в одежде. Более четверти опрошенных до сих пор не готовы расстаться с мечтой детства и хранят своих кукол. При этом, респонденты признаются, что на новые игрушки они готовы потратить до 3 тысяч рублей каждый месяц.

Также 60% местных жителей признались, что куклу привили им любовь к ярким вещам. Особенно ярко проявляется любовь самарцев к розовому цвету.