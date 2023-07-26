Всероссийский фестиваль для молодежи АРТиКУЛ пройдет в Самарской области 5 августа

Участники могут получить специальные образовательные сертификаты.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области 5 августа пройдет всероссийский фестиваль молодежной культуры и креативных индустрий АРТиКУЛ. Он будет проводиться в городе Кинель. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.
Мероприятие собирает танцоров, граффитистов, киберспортсменов, дизайнеров, фотографов, видеографов, режиссеров и музыкантов от 14 до 35 лет со всей страны. Молодежный фестиваль призван помочь молодым талантам проявить себя и найти единомышленников.
Участники могут получить специальные образовательные сертификаты. В этом году на фестивале представлены 10 номинаций: «Танцевальное шоу», «Фотография/мобильная фотография», «Граффити/Стрит-арт», «Киберспорт», «Театр», «Дизайн» «Авторская музыка», «Видеоконтент», «Юмор», «Бармен».
С положением фестиваля и формой для подачи заявок можно ознакомиться в официальном сообществе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».
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