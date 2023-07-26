В Самарской области ремонтируют фасад медицинского колледжа Новокуйбышевска

Здание очень старое, оно было построено еще в 1956 году. Фото: национальныепроекты.рф

В Самарской области ремонтируют фасад медицинского колледжа в городе Новокуйбышевск. Работы идут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Напомним, учреждение является филиалом Самарского медицинского колледжа имени Н. Ляпиной и находится на улице Чернышевского, 6. Здание очень старое, оно было построено еще в 1956 году. Тогда на месте объекта открыли школу № 6.

В мае 1969 года ее закрыли, однако позже она приняла учеников по переулку Школьному, 7. А в 1981 году здание передали медицинскому училищу. Как отметили в городской администрации, все ремонтные работы должны завершиться до 25 августа 2023 года.

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