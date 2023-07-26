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НовостиОбщество26 июля 2023 5:02

Каждый восьмой самарец инвестирует в ювелирные украшения

Четверть опрошенных рассматривают украшения как финансовый актив
Алена ПРОВКИНА
Многие вкладывают накопления в драгоценности

Многие вкладывают накопления в драгоценности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители предпочитают постоянно инвестировать свои средства. Каждый восьмой горожанин вкладывает деньги в ювелирные украшения.

По информации пресс-службы «озон», четверть опрошенных отмечают, что уже успели перепродать драгоценности с выгодой. Причем, самым долгосрочным металлом для инвестиций самарцы считают золото и платину, а среди камней – бриллианты и алмазы. Специалисты отмечают, что 72% респондентов постоянно откладывают часть своего дохода.

18% опрошенных направляют часть денег на накопительных счет, еще 16% инвестируют в ценные бумаги, а 13% - покупают ювелирные украшения.