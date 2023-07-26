В Самарской области лже-покупатель дома обманул владелицу на 80 тысяч рублей

Аферист ввел женщину в заблуждение и попросил ее сообщить смс-код. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хворостянском районе Самарской области 55-летняя местная жительница хотела продать дом. Однако ее обманул лже-покупатель, и женщина лишилась почти ста тысяч рублей.

— На одном из популярных торговых сайтов владелица разместила объявление о продаже своего дома. Ей позвонил незнакомец и согласился купить недвижимость. Мужчина предложил внести задаток и перевести 30 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Аферист ввел женщину в заблуждение и попросил ее сообщить смс-код. Однако через некоторое время жительница региона зашла в приложение банка и обнаружила, что с карты списалось 80 тысяч рублей. После этого незнакомец перестал выходить на связь.

Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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