В Самарской области мужчина преподнес возлюбленной цветы и подарки за чужой счет

Мужчина вернулся домой с букетом цветов и пригласил свою девушку прогуляться по магазинам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани у 39-летней местной жительницы пропала банковская карта, позже с нее списалось 11 тысяч рублей. Оказалось, что мужчина решил порадовать свою возлюбленную.

— 33-летний сызранец нашел банковскую карту на тротуаре рядом с многоквартирным домом недалеко от центра города. Он решил попробовать расплатиться ею в ближайшем магазине, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

После первого удачного списания чужих денег, мужчина в преддверии праздничной даты решил порадовать свою возлюбленную цветами и подарками. Он вернулся домой с букетом цветов и пригласил свою девушку прогуляться по магазинам.

Вместе парочка обновила гардероб, косметические средства, купили продукты и алкоголь. На следующий день мужчина выбросил найденную карту в мусорное ведро. В настоящий момент уголовное дело передано в Сызранский городской суд. Никудышный донжуан полностью возместил материальный ущерб владелице карты.

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