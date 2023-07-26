В Самарской области мужчины обворовали хлебзавод

Злоумышленники сняли замок. Фото: ГУ МВД России по региону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноармейском районе Самарской области от хозяина бывшего предприятия поступило сообщение в полицию. Мужчина рассказал, что из здания укали электродвигатели и часть проводки.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской область, сумма причиненного ущерба составила 58 тысяч рублей. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и опросили заявителя. На предприятие хозяин приезжал редко, а в день обращения обнаружил, что замок сломан, а несколько аппаратов, замешивающих тесто, разобраны.

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемых. Злоумышленники ранее уже были судимы за кражи. Мужчины признались, что находились в состоянии алкогольного опьянения, перелезли через забор, сняли замок и обокрали хлебзавод. Похищенное они сдали в пункт приема лома. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.