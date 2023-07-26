Третья смена детей из ДНР отдыхает в санатории Самарской области

Школьники из новых регионов страны проводили лето и на базе образовательных учреждений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В лагерях и санаториях Самарской области летом 2023 года отдохнут и оздоровятся 800 детей из Донецкой и Луганской народных республик. Сейчас еще 100 ребят проводят третью смену в санатории Тольятти, расположенном в сосновом бору на берегу Волги.

Для детей организовали культурно-спортивную программу внутри лагеря и экскурсии по популярным местам. Так, гости региона смогли побывать в Парковом комплексе истории техники имени Сахарова, музее АВТОВАЗа, Самарском зоопарке, «Волжских Термах», в Ширяево и др.

Школьники из новых регионов страны проводили лето и на базе образовательных учреждений. На базе СГСПУ отдохнули 293 ребенка из ДНР. Поволжский государственный университет сервиса летом принимает три смены детей. Всего в вузах Самары и Тольятти организован отдых почти 450 детей.

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