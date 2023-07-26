ТОАЗ поддержал проект по цифровизации усадьбы Орловых-Давыдовых

В рамках проекта прошел выездной пленэр, где 40 тольяттинских художников рисовали графское поместье / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Самарской области придумали, как с помощью современных технологий сохранить один из памятников культуры. Речь идет об усадьбе Орловых-Давыдовых в селе Усолье. Ее решили оцифровать. Проект стал одним из победителей пятого этапа грантового конкурса Тольяттиазота «Химия добра».

Проект «Цифровая усадьба Орловых-Давыдовых» разработало МБУК «Библиотеки Тольятти». Культурное учреждение придумало программу по переносу уникального памятника в электронное пространство. Она предусматривает несколько этапов. Первый – сбор информации, фото, архивных документов об усадьбе. Второй – выездной пленэр в село Усолье, где 40 тольяттинских художников писали картины, главным объектом которых стало графское поместье. Заключительным этапом стал отчет в форме выставки, на котором представили работы художников и сайт с оригинальным наполнением и звуковым сопровождением.

- Авторы проекта «Цифровая усадьба» продемонстрировали нетрадиционный подход к его реализации, соединив историю и современные технологии. Уверена, просветительский проект получит новый виток развития, поможет объединить художников, краеведов, экспертов и волонтеров для продвижения уникального ОКН на федеральном уровне, - отметила директор по связям с общественностью ПАО «ТОАЗ» Ирина Филатова.

Планируется, что проект библиотек Тольятти позволит распространить информацию об усадьбе Орловых-Давыдовых за пределами региона, а также поспособствует увеличению туристов в Самарскую область.

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