В Самаре многие горожане выступили против «черных» зарплат

Многие согласны получать зарплаты по серым схемам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали, как относятся к «черной» зарплате. Многие горожане выступили против выплаты средств в «конверте».

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, на «черную» зарплату готовы только 26% опрошенных. Категорические против подобных схем 45% респондентов. При этом, специалисты отмечают, что мужчины соглашаются на зарплату «в конверте» гораздо чаще женщин – 45% против 27% соответственно.

Чем старше респонденты, тем чаще они готовы принять такие предложения. Среди горожан до 34 лет согласны 36%, а среди самарцев старшего поколения – 41% опрошенных.

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