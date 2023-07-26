В Самаре женщина пыталась пронести заключенному наушники и портативную зарядку

Теперь женщина должна оплатить административный штраф в размере 3 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре женщина пыталась пронести в исправительную колонию для одного из осужденных портативную зарядку и беспроводные наушники. Судебные приставы Советского района конфисковали их и передали на уничтожение.

— Сотрудники исправительного учреждения нашли у женщины запрещенные для передачи предметы. В отношении нее составили протокол об административном правонарушении. Суд постановил изъять и конфисковать найденные предметы, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Помимо этого, женщина должна оплатить административный штраф в размере 3 тысяч рублей. Судебные приставы выехали на место и составил акт изъятия зарядной станции с беспроводными наушниками. Все предметы передали в Росимущество для дальнейшего уничтожения.

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