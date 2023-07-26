Съемки проекта VK «Места» стартовали в Самарской области в июле

Участие в проекте принимают блогеры Наташа Гасанханова и Артем Пименов / Фото: mintourism.samregion.ru

В Самарской области стартовали съемки проекта VK «Места». Это будет киноэссе, в котором отразят уникальные места региона и истории местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма Самарской области.

Вместе со съемочной группой открывают для себя губернию блогеры Наташа Гасанханова и Артем Пименов (Waterfalk), а также участники программы «Больше, чем путешествие» – молодые SMM-специалисты Кирилл Пастернак и Артур Хасанов. Самарская область стала уже 21 регионом, где проходят съемки проекта.

– Самарскую область мы хотим показать как точку притяжения для активного и даже спортивного туриста. В нашей программе запланировано скалолазание по горе Верблюд, сплав на байдарках по реке Кондурче, восхождение на гору Стрельную, поездки на спортивных мотоциклах и квадроциклах, кайтинг, полет на параплане, – рассказала автор и руководитель проекта VK «Места» Ирина Саютина.

Также участники экспедиции попробуют самарское мороженое, встретятся с местным архитектором Дмитрием Храмовым, устроят променад по набережной Волги и проедут по знаковым достопримечательностям на автобусе-кабриолете. Кроме того, в рамках проекта запланированы мастер-классы по обработке керамики и танцам, посещение производства Lada Sport. Итоговый ролик о Самарской области должен выйти уже этой осенью.

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