В Самаре возбудили уголовное дело против руководителей управления капстроительства

Уголовное дело возбудили в связи с незаконными выплатами из бюджета региона почти на 200 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководства управления капитального строительства (УКС). Чиновников подозревают в превышении должностных полномочий, что повлекло ущерб бюджету почти на 200 млн рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Дело месяц назад возбудили в СЧ ГСУ ГУ МВД по Самарской области. Это связано с незаконными выплатами из бюджета. По версии следствия, чиновники необоснованно перечислили 194 млн рублей фирме «ВТС-П» за проект строительства метро, - рассказал парламентарий.

По словам депутата, деньги переводились без заключения госэкспертизы, что противоречило условиям госконтракта. Кроме того, через некоторое время власти изменили планы по строительству метро, и проект оказался невостребованным. На днях в рамках расследования уголовного дела на допрос был вызван и.о. министра строительства Самарской области Михаил Асеев. Пока он проходит как свидетель. По информации Александра Хинштейна, чиновник ранее возглавлял УКС и подписывал часть платежек.

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