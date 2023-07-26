В Самарской области молодежный совет помог восстановить забор матери погибшего бойца

Сотрудники службы помогли женщине. Фото: ГУФССП России по региону

В Самарской области жительница села Выползово поблагодарила молодежный совет. Сотрудники службы помогли восстановить забор матери погибшего бойца.

По информации ГУ ФССП России по Самарской области, сын женщины был добровольцем и погиб на фронте, закрывая товарищей своим телом от прилетающих осколком. Мужчину представили к Ордену Мужества. По словам матери бойца, она осталась одна, муж умер раньше сына и рук теперь не хватает. Сотрудники службы помогли женщине восстановить забор возле дома.

- Приехали ребята и сделали мне большое дело, хочу выразить им благодарность от всего сердца. Молодцы! – отметила мать погибшего бойца.