Два самарских фильма покажут бесплатно в кинотеатре «Художественный»

Прийти на просмотр могут все желающие бесплатно. Фото: "Художественный"

В рамках фестиваля самарского кино «Сделано здесь» бесплатно покажут еще два самарских фильма. Об этом сообщили в пресс-службе кинотеатра «Художественный».

Так, 2 августа, в 19:00 все желающие смогут посмотреть историческое киноисследование Виктории Гармашовой «Илья Репин в Самарской Луке» (2020 год). Показ будет приурочен ко дню рождения живописца Ильи Репина.

Документальный фильм снят по автобиографической книге русского художника «Далекое близкое» и создан на грант президента РФ. А 16 августа в 19:00 пройдет показ картины Игоря Коробейникова «Место силы» (2023 год). Фильм посвящен ответу на вопрос: легко ли быть молодым.

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