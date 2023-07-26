Девушки из «МГЕР» Самарской области впервые отправились на Донбасс

В новые регионы РФ из Самарской области отправились пятеро молодогвардейцев / Фото: Единая Россия

На Донбасс отправился 41-й отряд волонтеров. В его состав вошли пятеро активистов «Молодой Гвардии Единой России» из Самарской области, в том числе представительницы прекрасного пола. Добровольцы отправились помогать жителям новых регионов РФ.

Самарский десант проведет на Донбассе две недели. Парни поехали помогать раненым бойцам и людям старшего поколения в госпиталь Донецка, а девушки будут работать в гуманитарном центре и центре выдачи паспортов в Херсонской области.

– Волнительно конечно, но я очень горжусь тем, что помогаю в такое трудное время. Считаю, что сегодня каждый из нас должен помочь по максимуму, – поделилась перед отъездом студентка Софья Шумилина.

Напомним, молодогвардейцы оказывают помощь в новых регионах с 30 марта 2022 года. Волонтеры работают в Мариуполе, Лисичанске, Северодонецке, в больнице Донецка и в госпитале Луганска, а также в ПВР в Херсонской области.

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