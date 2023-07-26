Самарцы пожаловались на прорыв канализации на пр. Карла Маркса

Видимо, вода вытекает из колодца. Фото: "Самара с огоньком"

В Самаре местные жители рассказали об очередной коммунальной аварии. Прорыв канализации случился на проспекте Карла Маркса.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, вода скапливается на газоне и стекает вниз по улице. По словам местных жителей, канализация течет уже две недели. Горожане отмечают, что на участке еще не работали специалисты. Об обращениях горожан в профильную службу, причинах прорыва и сроках устранении проблемы пока неизвестно.

Напомним, вчера затопило улицу Мичурина. Проезжая часть превратилась в полноводную реку в районе ТЦ «Аквариум».