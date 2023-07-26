Дмитрий Азаров встретился с участниками молодежного форума ПФО «iВолга» под Самарой

По словам губернатора, уже есть проект изменений, которые будут происходить на поляне в дальнейшем. Фото: пресс-служба форума ПФО «iВолга»

Во вторник, 25 июля, на Мастрюковских озерах под Самарой проходил пятый день молодежного форума ПФО «iВолга». Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообщался с участниками и проверил созданные на форуме условия.

Для ребят организовали образовательную программу по восьми тематическим направлениям и культурно-развлекательные мероприятия. В завершении пятого дня форума прошел финал танцевального батла. Два самарских танцора завоевали серебро в своих номинациях.

Также на фестивальной поляне представлена выставка научных достижений. Глава региона узнал у ребят об их научных открытиях и разработках. На форуме работает и инклюзивный городок. Отмечается, что в этом году он собрал почти в два раза больше участников по сравнению с 2022 годом. В 2023-м на форуме собрались более 40 участников из разных регионов.

Каждый день вечером у костра ребята подводят итоги дня и делятся впечатлениями. Губернатор поделился, что каждый раз на форуме есть потрясающие проекты, молодая творческая энергия и патриотический настрой. Также глава региона поделился проектом развития территории Мастрюковских озер, в том числе парка «Мастрюки», а ребята высказали свои предложения и пожелания.

— Каждый год мы будем развиваться. На поляне уже есть система навигации, детские площадки, новые лестницы, дорожки, освещение. Стремимся к тому, чтобы поляна работала круглый год. Уже есть концепции и проект изменений, которые здесь будут происходить в дальнейшем, — сказал Дмитрий Азаров.

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