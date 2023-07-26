В Самарской области мужчина установил теплицу, чтобы выращивать наркотики

Правоохранители задержали подозреваемого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кинельском районе Самарской области местный житель решил установить теплицу, чтобы выращивать наркотические вещества. Сотрудники полиции провели оперативные мероприятия.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о причастности мужчину к незаконному обороту наркотиков. Полицейские прибыли на участок и осмотрели постройки. На территории обнаружили теплицу, в которой подозреваемый выращивал наркотические растения. После сбора злоумышленник складывал вещества в коробку из-под обуви.

Полицейские обнаружили 11 кустов. В ходе опроса задержанный признался, что выращивал наркотики для личного использования. Возбуждено уголовное дело.