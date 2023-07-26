В России летом пройдет киберспортивный турнир по игре Dota 2

Победившая команда примет участие в международных «Открытых киберспортивных играх-2023» Фото: Shutterstock

Любители компьютерных игр смогут поучаствовать в соревнованиях по киберспорту. Их впервые устроит Сбер. Турнир пройдет по игре Dota 2 при поддержке Федерации компьютерного спорта России.

Команда, которая победит в соревнованиях, получит поддержку от банка. Кроме того, она получит шанс выступить на международных «Открытых киберспортивных играх-2023» с тренером от ФКС России. Команда стартует сразу с группового этапа, минуя квалификации.

Те, кто займет второе место, получат приз в 250 тысяч рублей, третье — 100 тысяч, а четвертое — 50 тысяч. Кроме того, все желающие смогут принять участие в турнире в формате 1х1 и получить ценные призы — умные колонки с виртуальным ассистентом Салют.

Зарегистрироваться на турнир можно до 6 августа 2023 года включительно. С 29 июля по 6 августа пройдут отборочные соревнования, 12–13 августа состоится групповой этап, а 19 августа — финал.

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