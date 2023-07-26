Самарцев расселят из двух аварийных домов в Красноглинском и Ленинском районах

Два многоквартирных дома признали аварийными и подлежащими сносу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары изымут для муниципальных нужд два земельных участка и снесут дома в Красноглинском и Ленинском районах. Соответствующие постановления опубликованы на сайте городской администрации.

Два многоквартирных дома признали аварийными и подлежащими сносу. Первый дом площадью 339 квадратных метров расположен в Квартале 10 поселка Мехзавод. У жильцов дома № 6 изымут квартиры № 1, 3, 4, 5, 6 и 8.

Второй дом находится на улице Арцыбушевской, 61. Жильцов переселят из квартир № 1 площадью 54,8 кв. м, № 2 площадью 36,1 кв. м, № 4 площадью 58,8 кв.м.

Департамент управления имуществом Самары должен будет в течение 10 дней со дня принятия постановления направить его копию собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений, а также провести переговоры с жильцами насчет условий изъятия.

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