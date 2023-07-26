В Самаре подожгли релейный шкаф на железной дороге

Происшествие никак не повлияло на движение поездов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на среду, 26 июля 2023 года, на железной дороге в Самаре произошло ЧП. Кто-то поджег релейный шкаф в районе Шведской Слободы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По предварительным данным, все случилось около полуночи. Неизвестный поджег оборудование, которое контролирует прохождение поездов и работу светофоров. Насколько известно, через несколько минут релейный шкаф потух сам. Возле него нашли бутылку со средством для розжига.

Сообщается, что происшествие никак не повлияло на движение поездов. В настоящее время правоохранители ищут поджигателя.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.