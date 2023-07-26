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НовостиОбщество26 июля 2023 9:00

Питьевые фонтанчики установили на самарской набережной

В Самаре восстановили работу питьевых фонтанчиков в исторической части города
Алена ПРОВКИНА
Жители смогут воспользоваться питьевыми фонтанчиками. Фото: "РКС-Самара"

Жители смогут воспользоваться питьевыми фонтанчиками. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре местные жители теперь смогут пользоваться питьевыми фонтанчиками на набережной. Специалисты восстановили их работу.

По информации «РКС-Самара», питьевые фонтанчики в городе постепенно исчезали. Чтобы восстановить их работу, специалистам необходимо было обеспечить безопасность жителей и защитить их от инфекций. За работу взялись компания «Водоробот» и ресурсники. Инициативу поддержали в мэрии.

Новые фонтанчики спроектированы для питья и набора воды в небольшую емкость. Воду подают с небольшим давлением с насосно-фильтрованных станций. Пробный пуск состоялся пару недель назад, теперь их выпустили в постоянную эксплуатацию. Фонтанчики установили на спуске Л.Толстого, между улицами Маяковской и Полевой, в парке им. Гагарина (рядом с колесом обозрения) и в Струковском саду.