В Самаре наградили 29 лучших сотрудников предприятия «ОДК-Кузнецов»

Отличившимся сотрудникам предприятия вручили государственные и отраслевые награды / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

В Самаре наградили лучших работников «ОДК-Кузнецов». Высокие государственные и отраслевые награды за вклад в создание новых двигателей и развитие производства получили 29 сотрудников предприятия.

Так, восемь заводчан получили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Среди них – начальник цеха № 51 Олег Пауткин, который уже почти 45 лет трудится на обособленном подразделении «Винтай».

Семи «кузнецовцам» присвоили почетные звания заслуженных специалистов РФ. К примеру, заслуженным машиностроителем России стала контролер станочных и слесарных работ отдела технического контроля механосборочного комплекса Людмила Бутко, которая трудится на предприятии почти 50 лет. А заместитель главного металлурга Елена Исаева, чей стаж работы на заводе насчитывает уже 35 лет, стала заслуженным металлургом РФ.

Восьми сотрудникам, в том числе начальнику управления по капремонту и строительству Андрею Кайгородову, была объявлена благодарность президента РФ. Еще семь человек поощрили почетной грамотой главы государства. Среди них - замдиректора по развитию производственной кооперации Андрей Соловьев.

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