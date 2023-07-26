В Самаре пройдет двухдневный музыкальный фестиваль «ПОП-КУЛЬТУРА»

Мероприятие пройдет 29 и 20 июля

В Самаре состоится двухдневный музыкальный фестиваль «ПОП-КУЛЬТУРА». Выступления музыкальных группа пройдет в LETOUT Аутлет Молл.

По информации пресс-службы « Global Vision», более 20 живых выступлений от шоукейса «СЕЗОН» и два танцпола электронной музыки от «КОМИТЕТА» с ночной программой. Музыкальный фестиваль пройдет 29-30 июля по адресу Московское шоссе, 18-й километр, 25А. Торговый комплекс станет танцполом, общая площадь которого составит 7 тысяч квадратных метров. Мероприятие объединит любителей живого звука и электронной музыки.

Также в программе: автозвук, граффити и розыгрыш призов от партнеров. Вход будет бесплатный за репост в социальных сетях. Вход 18+, обязательно взять с собой оригинал паспорта.