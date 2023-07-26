Городские власти хотят сократить количество автобусов в Самаре

Рабочая группа дептранса провела анализ и решила, что данные изменения будут целесообразны. Фото: администрация Самары

В Самаре могут сократить количество автобусов маршрута регулярных перевозок № 83. Заявление с просьбой об этом поступило в адрес городского департамента транспорта от организации-перевозчика. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии.

Судя по документам, перевозчик попросил уменьшить количество транспортных средств на маршруте № 83 с четырех до двух единиц. Рабочая группа дептранса провела анализ и решила, что данные изменения будут целесообразны.

Теперь измененные сведения об автобусах № 83 должны внести в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Напомним, перевозки пассажиров осуществляются по маршруту «Ул. Ташкентская – ЖК «Лесная поляна».

Новый автобус начал ходить с 1 июня 2023 года. В прямом направлении он следует через улицу Ташкентскую, Московское шоссе, улицы Дальнюю, Арена 2018, Проезд № 2 и улицу Арена 2018. В обратном — через улицу Арена 2018, Проезды № 8, 9, 12, Московское шоссе и улицу Ташкентскую.

Помимо этого, в Самаре так и не смогли найти перевозчиков на маршруты № 92 «Ул. Калининградская – Площадь Памяти» и № 207 «Завод «Экран» - Хлебная площадь», поэтому их хотят отменить.

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