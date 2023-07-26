Александр Бастрыкин рассказал о ходе расследования уголовного дела по факту отравления самарским сидром

В результате употребления опасных напитков скончались 46 человек, 61 пострадал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В СК России расследуется 28 уголовных дел по факту массового отравления самарским «Мистером Сидром». Все они объединены в единое производство. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил председатель следственного комитета Александр Бастрыкин.

– В семи регионах, где были зафиксированы отравления, проводятся более 500 химических экспертиз. Этот пример показывает, что уровень контроля за оборотом алкогольной продукции крайне низок, но масштабы трагедии могли быть и значительно больше, – подчеркнул Александр Бастрыкин.

Напомним, массовое отравление опасным напитком произошло в июне 2023 года. По информации следствия, в результате употребления сидра погибли 46 человек, 61 пострадал. Правоохранители уже установили подозреваемых.

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