В Самарской области более 8 тысяч детей появились на свет с помощью ВРТ

Будущим родителям советуют исключить факторы, которые влияют на репродуктивное здоровье. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью минздрава Самарской области Ирина Моисеева рассказала об ЭКО и факторах, влияющих на репродуктивное здоровье.

— Всего на сегодняшний день в Самаре и Самарской области с помощью вспомогательных репродуктивных технологий за счет средств обязательного медицинского страхования появилось более 8 тысяч деток, — рассказала специалист.

По словам врача, в регионе применяются передовые методы и методики ВРТ, используется современное оборудование для оказания помощи парам, столкнувшимся с бесплодием. Будущим родителям рекомендуется регулярно проходить диспансеризацию, начинать подготовку к беременности за 3-4 месяца и придерживаться советов врачей.

Помимо этого, стоит исключить факторы, которые влияют на репродуктивное здоровье. К ним относятся курение, употребление алкоголя и психоактивных веществ, низкая физическая активность, несбалансированное питание, а также отсутствие отдыха и хронический стресс.

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