В Самаре отправят под снос дома, гаражи и сараи в Октябрьском районе

На участке будут построены новые дома Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре снесут несколько домов в Октябрьском районе. Все они расположены в границах улиц Дыбенко, Авроры, Печерской и внутридворового проезда. Снос необходим в рамках комплексного развития территории. Об этом сообщается в постановлении мэрии.

Согласно документации, проект КРТ будет реализован на участке площадью 5,37 га. Под снос пойдут дома на улице Дыбенко, 11, 13, 15, 17, а также на улице Печерская, 22, 24, 26, 30, 32. Многие из них были построены в 1955 году. На участке также расположены овощехранилище и детский сад №277. Эти объекты являются муниципальной собственностью и могут быть сохранены.

В дальнейшем на площадке будут построены новые дома. Их предельная высота составит 97,50 метров, максимальный процент застройки – 99%. Парковки должны быть обустроены из расчета 1 машиноместо на 110 квадратных метров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.