Полиция нашла парней, которые катались на привязанном к машине диване в Самаре

Участниками опасного дрифта стали 18-летний и 20-летний парни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ГИБДД нашли молодых людей, которые устроили опасный дрифт на парковке онкоцентра. Они привязали диван к машине и стали кататься на нем по кругу. Момент попал на видео. Ролик, на котором видно, как один из парней вылетает с «насеста» на асфальт, опубликовали в соцсетях 25 июля 2023 года.

По данным Госавтоинспекции региона, все случилось примерно в 00:30 20 июля напротив здания онкоцентра на улице Солнечной. За рулем ВАЗ-2101 находился 18-летний парень, который не имеет водительских прав. Он буксировал диван, на котором сидел 20-летний молодой человек.

- По факту произошедшего составлены протоколы по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей», по части 2 статьи 12.37 «Несоблюдение требований об ОСАГО владельцем ТС», по части 1 статьи 12.1 «Управление ТС, незарегистрированным в установленном порядке» и по части 1 статьи 12.7 «Управление ТС водителем, не имеющим права управления», - рассказали в полиции.

Автомобиль поместили на спецстоянку. Что касается парня, который во время заезда вылетел с дивана, то он не пострадал. За помощью к медикам он не обращался.

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