Женщина на «Лексусе» спровоцировала ДТП с тремя автомобилями в Самарской области

В аварии пострадала автомобилистка, находившаяся в «Приоре». Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 25 июля, в 18:20 в Центральном районе Тольятти 37-летняя женщина на автомобиле Lexus NX 200t стала виновницей массового ДТП. Она врезалась в Lada Priora, которая отлетела в «Ваз-2114».

— Автомобилистка ехала по Автозаводскому шоссе в сторону улицы Александра Кудашева. ДТП произошло напротив дома № 3, женщина не выбрала безопасную дистанцию до движущейся впереди «Приоры» и врезалась, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

За рулем отечественной легковушки находилась 26-летняя женщина. От удара Lada Priora продолжила движение и столкнулась с машиной «Ваз-2114» под управлением 38-летней женщины.

В аварии пострадала автомобилистка, находившаяся в «Приоре». Ее с места происшествия доставили в медицинское учреждение, врачи назначили женщине амбулаторное лечение. По данным полицейский, виновница аварии с июля 2022 года пять раз привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД.

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