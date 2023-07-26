Самарцы рассказали о самых престижных профессиях

Горожане рассказали о престижной работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали, как специалисты наиболее востребованы. Горожане поделились мнением о престижных профессиях.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в список самых престижных профессий попали ИТ-специалисты, врачи и военнослужащие. При этом, 57% респондентов уверены. Что престижной работу делает высокая зарплата. Тех, кто считает, что престиж профессии измеряется деньгами, больше всего среди горожан от 35 до 44 лет - 64%.

При этом, чем выше доход опрошенных, тем чаще они убеждены, что престижная работа – это уважаемая обществом. Чаще всего значимость уважения общества подчеркивают мужчины.