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НовостиОбщество26 июля 2023 11:12

В Самарской области чрезвычайная пожароопасность лесов сохранится до 31 июля 2023 года

Из-за сухой погоды в регионе объявлен оранжевый уровень опасности
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По данным МЧС, чаще всего пожары происходят по вине человека

По данным МЧС, чаще всего пожары происходят по вине человека

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарскую область вновь вернулась сильная жара. Из-за сухой погоды вновь возрос риск лесных пожаров. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

– В период с 27 по 31 июля 2023 года местами в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов – 5 класс. Объявлен оранжевый уровень опасности, – подчеркнули специалисты.

По информации регионального ГУ МЧС, чаще всего причиной лесных пожаров становится человеческая халатность. Жителей просят соблюдать запрет на посещение лесов, не разводить костры на лесных территориях и рядом с ними, не въезжать в лес на на автомобилях и мотоциклах, не жечь сухую траву.

Отметим, что в ближайшие дни в Самарской области сохранится летняя жара. Температура воздуха местами составит +36 градусов. Возможны небольшие дожди и грозы.

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