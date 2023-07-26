200 икон привезут на фестиваль христианского искусства «Окно в мир» в Самару

На бесплатных мастер-классах все желающие смогут попробовать разные техники. Фото: минкульт Самарской области

В среду, 2 августа, в Самаре пройдет торжественное открытие международного фестиваля христианского искусства «Окно в мир». Оно состоится в Историческом парке «Россия — моя история».

— На уникальной выставке будет представлено 200 рукописных икон из 39 стран мира. Гости смогут познакомиться как с работами, так и с их авторами. В коротких эссе рассказаны удивительные истории о непростых судьбах, — отметили в минкульте Самарской области.

Программа предусматривает лекции. На них речь пойдет о том, что говорит Библия об иконопочитании, кто может стать иконописцем, есть ли творчество в иконе и что происходит на православном богослужении.

А на бесплатных мастер-классах все желающие смогут попробовать технику «живой линии» и палехского рисунка. Помимо этого, пройдут мастер-классы по построению орнамента монументальной живописи, церковному пению, созданию портрета с натуры и иконописного лика. Полную программу можно посмотреть на сайте.

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