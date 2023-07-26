Дмитрий Азаров оценил готовность новой школы в Южном городе в Самаре

Новый корпус будет открыт 1 сентября. Фото: Виталий Шабинский.

В среду, 26 июля 2023 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор ПроШколы, исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ Алиса Денисова оценили строительство новой школы в Южном городе. Сейчас в здании ведется оснащение классов.

– Все классы уже сформированы. Сейчас идет активная фаза подачи заявлений от выпускников 9 классов. Штат учителей на данный момент укомплектован на 95%, до 1 сентября мы этот процесс тоже завершим, – рассказал директор образовательного центра «Южный город» Владимир Кильдюшкин.

В новом корпусе создано 68 учебных кабинетов, а также 4 кабинета технологии: деревообработка, металлообработка, кулинария и швейная мастерская. В помещении также разместились три спортзала, две столовых, актовый зал, конференц-залы, зоны для проектной деятельности, медицинский блок. Строители позаботились и о безопасности: по периметру здания установлено ограждение, есть наружное и внутреннее видеонаблюдение, при входе будет установлена рамка для досмотра.

– Проект региональный – его с удовольствием берут на вооружение другие субъекты РФ. Мы еще раз убедились в его функциональности и использования площадей для образовательных проектов, комфортности, оптимальности с точки зрения цены и качества, – оценил объект Дмитрий Азаров.

Школа была построена в рамках государственно-частного партнерства с ПроШколой (входит в группу ВЭБ.РФ). На работы было потрачено 1,7 млрд рублей (без учета НДС). Из них 500 млн – средства капитального гранта, остальные средства привлечены ПроШколой из внебюджетных источников: кредиторами выступили ВЭБ.РФ и ПАО «Сбербанк».

– Мы видим, сколько усилий прикладывают коллеги, для того чтобы инвестиционный потенциал Самарской области раскрывался. Поэтому смело идем в еще более амбициозные проекты. К 2024 году на территории Самарской области компания построит по концессии 6 школ на 5575 мест, – отметила генеральный директор ПроШколы, исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ Алиса Денисова.

Школа примет первых учеников уже 1 сентября.