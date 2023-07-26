Заемщики из Самары за полгода получили 133 млн рублей от СберСтрахования

Максимальные выплаты — 117,8 млн рублей в общей сложности — получили заемщики, которые добровольно застраховались от различных рисков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Застрахованные заемщики из Самары и области в январе-июне 2023 года получили от СберСтрахования 133 млн рублей. Это позволило урегулировать 1,6 тыс. страховых случаев.

Максимальные выплаты — 117,8 млн рублей в общей сложности — получили заемщики, которые добровольно застраховались от различных рисков (страхование жизни и здоровья, от снижения оклада или потери работы). Заемщики по добровольному ипотечному страхованию жизни в первом полугодии получили 15,1 млн рублей (48 урегулированных случаев).

Самые частые причины страховых случаев — сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования (рак), несчастные случаи в быту и недобровольная потеря работы.

Максимальная в первом полугодии сумма — 2 млн рублей — выплачена по программе ипотечного страхования жизни в связи с уходом из жизни клиента по причине сердечно-сосудистого заболевания. Еще 1,8 млн рублей направлены заемщику по причине инвалидности второй группы (вследствие заболевания).

Наибольшая выплата по договору страхования жизни заемщика потребительского кредита — 1,4 млн рублей — направлена в связи с уходом из жизни клиента (по причине легочного заболевания).

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