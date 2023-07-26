Специалисты СПИД-центра развернули мобильную лабораторию на фестивальной поляне «iВолги»

По итогу работы мобильного пункта тестирования Самарского областного СПИД Центра на молодежном форуме ПФО iВолга 250 человек узнали свой ВИЧ-статус. Фото предоставлено: ГБУЗ «Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД»

С 21 по 29 июля на Мастрюковской поляне развернулся традиционный палаточный лагерь участников молодежного форума ПФО «iВолга». В этом году фестивальная поляна встречает более 2 000 участников из 88 регионов Российской Федерации, в том числе Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

В торжественном открытии форума приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

24 июля специалисты Самарского областного клинического СПИД-центра провели на фестивальной поляне традиционную акцию «Знать о ВИЧ – значит жить!». Шатер, в котором была развернута мобильная лаборатория, привлекал внимание форумчан ярко-красной лентой.

С первых минут работы возле пункта тестирования выстроилась большая очередь из желающих проверить свое здоровье. Две бригады медиков без перерыва в течение дня проводили тестирование на ВИЧ и индивидуальные консультации о мерах защиты от распространения инфекции.

- «Знать о ВИЧ – значит жить!» – такую мысль мы стремимся донести до молодого поколения. Участники форума показывают на своем примере, что тест на вирус иммунодефицита человека - вполне рядовая процедура, которую должен проходить каждый, – отметил врач-эпидемиолог Андрей Дереза.

По итогам работы мобильного пункта тестирования СПИД-центра на молодежном форуме ПФО «iВолга» 250 человек узнали свой ВИЧ-статус.

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