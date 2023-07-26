В Самаре местные жители продолжают жаловаться на стаю бездомных собак в парке Гагарина

Собаки нападают на жителей. ФОто: "Честная Самара"

В Самаре местные жители продолжают жаловаться на бездомных животный. Стая собак разгуливает по парке имени Гагарина.

По словам очевидцев, собаки нападают на детей и подростков, которые проезжают мимо на велосипедах или самокатах. Животные бросаются на ноги.

- Ждём, когда покусают? Знак на доске в парке предусматривает отсутствие собак в парке. Так что, или знак уберите, или собак пристройте, - пожаловались горожане в социальных сетях.

Напомним, ранее горожане уже публиковали подобные сообщения в интернете. Стая собак в конце марта облюбовала детскую площадку.