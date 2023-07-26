В Самарской области выросло число банкротств физлиц за первое полугодие 2023 года

За шесть месяцев 2023 года число банкротств физлиц на 22,7% больше того же периода 2022-го. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За первое полугодие 2023 года в Самарской области число банкротств физлиц выросло почти на четверть. Так, банкротами признали 5363 физлица, это на 22,7% больше того же периода 2022-го. Соответствующие данные опубликовали специалисты Федресурса.

По словам управляющего партнера адвокатского бюро «ЭЛКО профи», сейчас растет число обращений физических лиц, которые связаны со сферой бизнеса. Чаще всего они обращаются, чтобы спрогнозировать перспективу банкротства, обеспечить сохранность семейного имущества, своих личных активов.

Также специалист отмечает, что люди стали больше доверять процессу банкротства, несмотря на существование разных мифов, так как риски при банкротстве минимальны и людям нечего опасаться. В течение года регулярно существует практика банкротства физического лица по заявлению бывшего супруга.

Речь идет о ситуации, когда распадается брак, а затем совместный бизнес или наоборот. Управляющий партнер «ЭЛКО профи» прогнозирует, что банкротство физлиц и далее будет набирать обороты, а число банкротных дел увеличится.

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