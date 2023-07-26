В Самарской области нашли два погребения в кургане бронзового века

Основное погребение относится к покровской культуре позднего бронзового века / Фото: vk.com/agentstvookn63

В Самарской области археологи нашли два древних захоронения. Они вскрыли курган бронзового века и обнаружили там останки людей. Об этом сообщили в ГБУК «Наследие».

Курган находится в 1,5 км к юго-востоку от поселка Зелененький в Волжском районе. Он является объектом культурного наследия федерального значения. В июле 2023 года археологи вскрыли курганную насыпь площадью 2500 кв. м и нашли там два захоронения.

- В центральной части располагалось основное погребение – человек в скорченном положении на левом боку, голова ориентирована на северо-восток. Оно относится к покровской культуре позднего бронзового века (первая четверть II тыс. до н.э.), - рассказали в учреждении.

Вместе с останками человека в могильной яме археологи нашли два глиняных лепных горшка, в которых могла находиться посмертная пища. Полностью сохранился только один. Он украшен орнаментом. Еще одна находка, которая вызвала интерес специалистов, – бронзовый нож, который лежал в изголовье погребенного.

Второе погребение, которое нашли археологи в курганном насыпи, – впускное детское погребение кочевников раннего железного века (прохоровская культура 5-4 вв. до н.э). Под головой погребенного они обнаружили бронзовую височную подвеску. Теперь все артефакты отправят на изучение.

Вторая находка - впускное детское погребение кочевников раннего железного века / Фото: vk.com/agentstvookn63

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