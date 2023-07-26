Продажу алкоголя запретят в Самарской области 5 августа 2023 года

Причина – празднование дня города
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В субботу, 5 августа 2023 года, в Октябрьске запретят продажу алкоголя. Соответствующее постановление подготовили в правительстве Самарской области.
– Установить полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 8:00 до 23:00. Причина – проведение мероприятий, посвященных празднованию 67-й годовщины со дня образования Октябрьска, – следует из документации.
Запрет будет действовать на 10 улицах. А их числе – улицы Ленина, Дзержинского, Гая, Фрунзе, Ватутина, Больничный переулок, Кирпичный переулок, Железнодорожный переулок, а также улицы Гоголя, Куйбышева.
Отмечается, что запрет не распространяется на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания.
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