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НовостиОбщество26 июля 2023 12:11

Продажу алкоголя запретят в Самарской области 5 августа 2023 года

Запрет на реализацию алкогольной продукции будет действовать в Октябрьске
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Причина – празднование дня города

Причина – празднование дня города

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 5 августа 2023 года, в Октябрьске запретят продажу алкоголя. Соответствующее постановление подготовили в правительстве Самарской области.

– Установить полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 8:00 до 23:00. Причина – проведение мероприятий, посвященных празднованию 67-й годовщины со дня образования Октябрьска, – следует из документации.

Запрет будет действовать на 10 улицах. А их числе – улицы Ленина, Дзержинского, Гая, Фрунзе, Ватутина, Больничный переулок, Кирпичный переулок, Железнодорожный переулок, а также улицы Гоголя, Куйбышева.

Отмечается, что запрет не распространяется на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания.

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