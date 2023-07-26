Участников форума «iВолга» обучили основам первой медицинской помощи

Обучиться приемам смогли все желающие. Фото: vk.com/minzdrav_63

В эти на Мастрюковских озерах проходит форум «iВолга», который собрал молодежь со всей страны. Помимо участия в основной программе, участники мероприятия проходят различные тренинги. На днях они обучались основам первой медицинской помощи. Занятия провели врачи областного центра медицины катастроф.

– Для отработки практических навыков при жизнеугрожающих состояниях созданы учебные классы, оборудованные самыми современными тренажерами. На форуме наша задача — проинформировать сотрудников, работающих с большими группами людей, как распознать неотложное и экстренное состояние и как действовать до прибытия бригады скорой медицинской помощи, – рассказала заместитель директора областного центра медицины катастроф, врач анестезиолог-реаниматолог Мария Горбунова.

Тренинги будут проходить ежедневно до 28 июля. Принять в них участие могут все желающие.

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