Суд вынес приговор по уголовному делу о смертельном пожаре на рынке в Кинеле

Трагедия на рынке произошла в январе 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд поставил точку в деле о пожаре, который вспыхнул на рынке в Кинеле 15 января 2023 года. Напомним, ЧП произошло в 3:20 в павильоне на ул. Октябрьской, 58А. Там разгерметизировался газовый баллон, в результате чего случилось возгорание. В помещении в этот момент находился 31-летний пекарь – он скончался на месте происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Обвиняемой по делу проходила 40-летняя предпринимательница, которая арендовала павильон. Выяснилось, что она нарушила требования пожарной безопасности.

– В помещении хранились газовые баллоны объемом более 5 литров с горючим газом, которые эксплуатировались при наличии утечки газа. Подключение баллонов осуществлялось самостоятельно, без привлечения специалистов специализированной организации, – рассказали в региональной прокуратуре.

В результате суд признал предпринимательницу виновной, однако при вынесении приговора были учтены некоторые факторы. В их числе – наличие малолетних детей и престарелой матери. Помимо этого, осужденная признала вину и оказала помощь семье погибшего.

Суд приговорил ее к ограничению свободы на 1 год.

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