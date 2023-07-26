Главврача поликлиники №2 в Тольятти заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Сумма ущерба составила 1 млн. рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главного врача ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника № 2» заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Предполагается, что он незаконно присвоил 1 млн. рублей. Информацию сообщили в прокуратуре Самарской области.

Следствие полагает, что главврач поручил начислять определенным сотрудникам денежные средства. Начисления велись незаконно в период с декабря 2020 по декабрь 2022 года. После получения денег работники передавали их руководителю. Сумма причиненного ущерба превысила 1 млн рублей.

В отношении специалиста возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ( злоупотребление должностными полномочиями). Ведется следствие. Результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

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